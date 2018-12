Nueva denuncia por violación contra Juan Darthés

Tras la grave denuncia de Thelma Fardin, la situación de Juan Darthés se complica. Ahora, una nueva joven dijo haber sido víctima de violación por parte del actor, pero en esta oportunidad la denunciante tiene intenciones de permanecer en el anonimato.

"Yo creo que Darthés va a estar preso. Lamentablemente hay otra chica más, víctima de abuso sexual con acceso carnal, mayor de edad, el hecho ocurrió en Capital Federal y, en este caso, todavía no está en condiciones ella de hacer la denuncia, si bien yo la tengo en el estudio preparada en el estudio hace tres meses, y la psicóloga no me autoriza a hacerlo todavía. El proceso de abuso sexual es muy victimizante y uno tiene que estar preparado para poder afrontar todo el proceso judicial que es muy duro", señaló la abogada de la denunciante, Raquel Hermida, en diálogo con Televisión Pública Noticias.



"No es una actriz, es una trabajadora de piso, como se le dicen a los asistentes de producción y el delito no está prescripto en este caso. Fue un abuso sexual con acceso carnal después de un abuso simple que se cometió otro día. Son varios hechos, hablaríamos cerca de 20 años de condena. Este señor es un abusador serial", siguió.