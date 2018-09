"Nicole manda mensajes diciéndole a Cubero que soy un gato"

La guerra mediática entre Nicole Neumann y Mica Viciconte continúa. Cansada de las críticas de la ex Combate, la modelo le advirtió en forma indirecta: “Cara de hinchadas las… Esto puede ser perjudicial, pensalo”.

No dispuesta a bajar la guarda, Viciconte volvió a redoblar la apuesta. “Fabián (Cubero) nunca se metió en las discusiones entre ella y yo. Él no contesta los mensajes, no se mete ni nada pero es muy molesto. Ella manda un montón de mensajes a las 3 de la madrugada, bardeando, diciéndole que yo soy un gato. Y a mí eso no me gusta. No está bueno. Ella tendrá sus mambos pero que deje vivir a los demás porque a mí no me gusta que me diga que soy un gato”, aseguró en declaraciones a Modo Sábado.

La mediática trató de posesiva a la modelo: “Y la verdad es que si yo estoy bien con alguien, no estoy pendiente de la otra persona. Ella, en cambio, está con alguien y no lo puede soltar. Y no hablo de volver. Digo que no puede ver a otra persona feliz. Como mujer quiere que el otro esté llorando por ella, arrastrado pidiéndole: ‘volvamos’, me da esa sensación. Sino no estaría hablando de mí”.

Fuente: Rating Cero