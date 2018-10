Nicole le contestó duramente a Cubero y le reclamó dinero

Luego que Fabián Cubero asegurara que bloqueó de WhatsApp a su ex mujer, Nicole Neumann contraatacó al asegurar que el futbolista "inventa mensajes" y también le reclamó dinero.

"Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme", dijo la modelo y aclaró que no es verdad lo que su ex marido denuncia, que ella lo amenaza a través de mensajes. "Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes a las 3 am que jamás mandé. A esa hora duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio, la verdad", sostuvo la modelo.

La conductora también habló de Mica Viciconte, la actual pareja de Cubero, con quien no mantiene una buena relación. "El fin de semana se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los sports (actividad deportiva) de MIS hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga, que habla mal de la mamá de sus hijas", explicó a través de un mensaje que envió a Nosotros a la mañana.

"Y se ofendió y me bloqueó por querer hacer mi rol de madre. Y porque le molesta que viaje con mi novio, se ve", agregó la modelo.

Luego hizo hincapié en que el futbolista de Vélez no le pasa una suma suficiente de dinero como para mantener los gastos de la casa en la que vive con sus tres hijas.

"También está ofendido porque le reclamo que por favor pague los regalos del día del maestro, de los regalos de cumpleaños de sus hijas. La empleada que cuida a nuestras hijas, mientras yo trabajo y él tiene tardes libres y muchas cosas más que no quiere pagar como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado", reclamó Nicole Neumann.

"Y sí, lo amenazo con que voy a tener que resolver todo esto con abogados porque hablando no se puede resolver, se ve. Obviamente cuando vea cosas sobre la crianza de MIS hijas, que debe ser de a dos, que no están bien, si tengo que mandarle ocho mensajes seguidos, se los voy a mandar. ¡Estamos hablando de niñas y de su bienestar!", aseveró.