Neumann contó las tensas situaciones que vivió con Rodríguez Palacios

Geraldine Neumann brindó una entrevista a Pamela a la tarde (América) en la cual habló por primera vez ante las cámaras sobre la denuncia que le realizó a Ariel Rodríguez Palacios por maltrato.

“Estoy bastante movilizada, no me fue fácil. La realidad es que la parte mas difícil fue el “basta, lo voy a decir”, y saber que sigue pasando. Me llegaron mensajes horribles, parece que no hemos aprendido nada”, declaró Neumann.

“Mucha gente salió a defenderlo, pero no critico nada de eso. Yo conté mi experiencia y sé de gente que también le pasó en otros programas o cocinando con él“, aseguró Geraldine.

“Había cosas que me incomodaban. Las primeras semanas del programa hubo cosas que me ponían incomoda. Desfilar y que me señale la cola, preguntarme si la pase bien a la noche“, reveló la modelo, además de mencionar que Palacios quería darle de comer ‘en avioncito’. También reveló que una vez Palacios quiso usarla de modelo para comparar los distintos tipos de grasa en las vacas.

“Le dije que me molestaban sus ‘chistes’ y su respuesta era ‘si, no pasa nada’. Después no me saludaba y había destrato. Cuando me fui del programa, no me renovaron porque la relación era insostenible. Cuando a alguien le decís seis veces que no te gusta algo…”, sostuvo Neumann.

“En mi ultimo programa estaba llorando, porque no quería perder el trabajo y eso me parecía injusto. Quise despedirme y me dijeron que si, pero ese día no pude abrir la boca, en ningún momento me dejaron hablar al aire“, reveló con bronca la modelo, para luego confesar un duro momento.

“Se cortó la cámara y me saqué de quicio. Le dije todo lo que pensaba de él adelante de todos. Sobre todo su manejo con las mujeres. Él no puede relacionarse sin chistes de doble sentido. Me fui temblando después de eso”, declaró Geraldine.

Neumann también se refirió al descargo que hizo el conductor días atrás. “Él no se hizo cargo, le restó importancia”, sentenció, y contó que habló con sus compañeros para que se animen a hablar.

“Todos tienen miedo de perder su trabajo. Sentí la responsabilidad de ser la primera en poder hablar y ojalá no sea la única, porque a veces, lamentablemente, se necesitan muchas voces para entender un mensaje. Cualquiera que haya pasado por una situacion similar puede acoplarse a mi denuncia“, sostuvo Gege.

