Netflix reveló cuáles fueron sus series más vistas de 2018

Netflix es sin lugar a dudas uno de los servicios de streaming más popular del mundo. Dentro de su contenido, con gran cantidad de series y películas de distintos estudios, la plataforma crea cada vez más cantidad de material original.

Hoy fueron publicados, a través de THR, los nombres de sus series más populares del 2018.

El primer puesto lo ocupa On My Block, protagonizada por Jessica Marie Garcia, Sierra Capri, Jason Genao y Diego Tinoco.

El segundo lugar se lo llevó Making a Murderer, la serie documental que narra casos policiales específicos.

Y el tercero fue para la segunda temporada de 13 Reasons Why.

La lista la completan Last Chance U: INDY, Bodyguard, Fastest Car, La maldición de Hill House, Anne With an E, Insatiable y Orange is the New Black.