Netflix estrena serie que investiga la muerte de músicos icónicos

Qué responsabilidad tuvo la CIA en la muerte de Bob Marley o la intervención de Pinochet en el asesinato de Víctor Jara son algunas de las historias que Netflix abordará con el estreno de una nueva serie en formato documental.

ReMastered estará a cargo de los hermanos Jeff y Michael Zimbalist y cada episodio tiene un director diferente, quienes irán contando los casos relevantes en la vida de músicos como Johnny Cash, Jam Master Jay y Sam Cooke, entre otros.

Los episodios serán lanzados mensualmente a partir de octubre, comenzando con la historia de Bob Marley: Who Shot the Sheriff? (octubre)

Dirigida por Kief Davidson, este primer episodio abarca la violencia política de Jamiaca y el surgimiento del reggae. Este episodio cuenta el papel de la CIA en la muerte de Bob Marley.

Tricky Dick and the Man in Black (noviembre)

Barbara Kopple y Sara Dosa dirigen la historia en que el Presidente Nixon invitó a Johnny Cash a la Casa Blanca. Cash ya había mostrado cierta ideología política al dar conciertos en las prisiones de Folson y San Quentin, y la reunión con el Presidente marcó su transformación en el ámbito político.

Who Killed Jam Master Jay? (diciembre)

Brian Oakes es el director a cargo del caso de asesinato del DMC Jam Master Jay en Jamaica. Si bien hubo seis testigos del homicidio, ninguno ha cumplido condena.

Massacre at the Stadium (enero)

Dirigida por B.J. Perlmutt, este episodio da cuenta del asesinato del cantante Víctor Jara durante la dictadura militar comandada por Augusto Pinochet. Quien disparó al cantautor -tras cumplir condena- vive oculto en Florida, y está convencido de que es inocente.

The Two Killings of Sam Cooke (febrero)

Kelly Duane de la Vega dirige la historia de Sam Cooke, uno de los músicos afroamericanos más influyentes en el movimiento por los derechos civiles. La investigación en torno a su muerte revela una gran pregunta: ¿La industria discográfica intento suprimir la historia de Cooke? ¿Omitieron la política de su vida?

En total son ocho episodios de ReMastered, los cuales también contemplarán el accidente de corte político-paramilitar que quitó la vida a gran parte de la banda The Miami Showband, el supuesto trato con el diablo que hizo Robert Johnson y la búsqueda del periodista sudafricano Rian Malan por los orígenes de la canción “The Lion Sleeps Tonight”.