Nazarena Vélez rompió en llanto luego de participar del programa con Pampita

Nazarena Vélez será una de las primeras entrevistadas del nuevo programa de Pampita en Net TV. La actriz ya grabó su participación en Pampita Íntima y, entre lágrimas, dio algunos detalles de la charla.

Con unos videos Naza contó: “Lo que lloré… creo que descargué. Creo que voy a seguir llorando“. Tras un breve corte por la emoción, prosiguió con su relato.

“Terminé de grabar, se los adelanto ahora, cuando salga el nuevo programa de Pampita no me digan ‘cómo llorás Nazarena’, porque ya les adelanto que me lloro la vida“, concluyó.