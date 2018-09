Nati Jota se mostró sin Photoshop: "Amo mis estrías"

Nati Jota se sumó a la lista de famosas que mostraron su cuerpo al natural en las redes sociales. Rocío Guirao Díaz, Mariana Brey, Alejandra Maglietti y Oriana Sabatini, entre otras, ya publicaron fotos en las que no ocultaron la celulitis y strías de su cuerpo.

"Pensar que que en un momento me tapaba las estrías y ahora las amo", escribió la periodista de ESPN en su cuenta de Twitter, red social que la llevó a trabajar en los medios, en medio de sus vacaciones en Miami junto a su novio.

Pensar que en un momento me tapaba las estrías y ahora las amo. pic.twitter.com/49Y6R78RCy — NATI JOTA ���� ����‍♀️ (@natijota) 9 de septiembre de 2018

"Después de un año de mucho laburo, agradecida a la vida por estar viviendo este sueño hecho viaje con el amor de mi vida. Ni en mis deseos más flasheros me veía acá, así, tan completa y tan feliz. Gracias a ustedes por acompañarme siempre en todas y perdón por ser tan cursi jajaja soy sensible, sorry", posteó en su cuenta de Instagram junto a la misma foto en la que luce una bikini naranja.

Recordemos que en enero de este año, Nati había brindado una entrevista a Teleshow en la que hablaba del entrenamiento que comenzó hace un año en un un gimnasio y que le cambió el cuerpo. "Lo que más me gusta son mis piernas, pero desde siempre, aunque ahora están mejor", decía la periodista.