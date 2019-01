Natacha Jaitt se descompensó a la salida de Tribunales

Natacha Jaitt ratificó su denuncia de violación contra dos empleados municipales de Merlo, pero a la salida de Tribunales se descompensó y tuvo que ser asistida por su hermano.

Según contó en su cuenta de Twitter, cuando despertó estaba siendo violada por ambos, además de ser agredida físicamente. Cuando pudo salir de ahí, Natacha dijo que había quedado "en shock, ultrajada y sucia".

"En casa me encerré, no podía dormir. Me empecé a hacer pis como una nena asustada. Caminaba y me hacía pis, en la cama me hacía pis", contó.

Mi ex amigo de años , que me violó junto a su amigo y socio en polo audiovisual de Merlo a cargo del Intendente Menéndez , @yotich y “el gordo”. Maxi , se encuentran prófugos(?) , sin encender su celular desde el día que me violaron. �� — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 7 de enero de 2019

Natacha afirmó que pudo hacer la denuncia y que presentó pruebas, además de ser revisada por un médico legista. "Están tomando todo el ADN de los violadores. Es doloroso todo lo que se vive después de violada, pero así es como se denuncia", comentó.

Jaitt se presentó en Tribunales con su abogado y convocó a los medios de comunicación para que puedan acceder a las pruebas. Además, difundió las identidades y las fotos de los abusadores.