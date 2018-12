Natacha Jaitt llevará a juicio a Baby Etchecopar

Llegue a mi límite. Baby Etchecopar se auto hace cargo de hacerme “echar” de @Mega983 , asique si me lees x @Radio10 , Sentíme, ni por celular esto me lo trago . Es demasiado tu daño , perverso y totalmente INACEPTABLE, recordemos que abusaste de @miriamlanzoni , también ok??? ����