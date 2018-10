Natacha Jaitt estuvo al borde de la muerte

Natacha Jaitt sufrió una descompensación esta sábado a la noche, horas después de haber recibido el alta. Antonella Olivera, hija de la conductora radial, contó que debió reanimarla.

“Soy Antonella, le acabo de hacer RCP (Reanimación Cardiopulmonar) a mi madre, por este motivo la desconecto de las redes”, escribió Antonella, la hija de 19 años de Natacha, en la red, causando conmoción entre los seguidores de la morocha.

Minutos más tarde, la joven explicó la situación a través de la misma red: “Voy a explicarme mejor ahora que se estabilizó. Mamá se descompensó tras una compresión muy fuerte abdominal por el vendaje post operatorio que impidió que le fluya la sangre con normalidad, yo estudié RCP y gracias a Dios pude asistirla. En breve se ocupan los médicos”.

Voy a explicarme mejor ahora que se estabilizó. Mamá se descompensó tras una compresión muy fuerte abdominal por el vendaje post operatorio que impidió que le fluya la sangre con normalidad, yo estudie RCP y gracias a dios pude asistirla.En breve se ocupan los médicos. Antonella — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 14 de octubre de 2018

Horas antes, Natacha contó que ya le habían dado el alta y se encontraba recuperándose en su casa. Luego, se refirió . “Cinco horas de quirófano, desgarro grave que terminó en cinco costuras al pectoral derecho tenía”, relató en la red.

Días atrás, compartió un mensaje que preocupó a todos: “Gracias Dios por no dejarme ir”, expresó.

Además en la madrugada, la joven de 19 años, hija de Natacha Jaitt, usó la red para realizar una grave denuncia: “Quiero denunciar a las que atienden SAME desde 7.48, mil preguntas como si fuera una frontera ilegal para que atiendan a mamá de urgencia porque se desangra por dentro y ¡están haciendo abandono de persona! Uilses Jaitt es testigo. ¡’No me cierra’ tira la telefonista! 911 en camino”.

QUIERO DENUNCIAR A LAS QUE ATIENDEN SAME DESDE 7.48, MIL PREGUNTAS COMO SI FUERA UNA FRONTERA ILEGAL PARA QUE ATIENDAN A MAMÁ DE URGENCIA PORQUE SE DESANGRA POR DENTRO Y ESTÁN HACIENDO ABANDONO DE PERSONA! @ulisesjaitt TESTIGO. “NO ME CIERRA “ TIRA LA TELEFONISTA! 911 EN CAMINO. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 14 de octubre de 2018

Luego, fue el hermano de Natacha, Ulises Jaitt, conductor del ciclo radial El Show del Espectáculo quien denunció el servicio del Sistema de Atención Médica de Emergencias.

“Es una vergüenza el SAME que no mandaba ambulancia para @NatachaJaitt porque a la telefonista no le cerraba lo que le explicábamos (era su respuesta) mientras corría la urgencia. Llamamos al 911 y gracias a ellos vino y ahora está hospitalizada”, contó en Twitter.

Es una vergüenza el SAME que no mandaba ambulancia para @NatachaJaitt porque a la telefonista no le cerraba lo que le explicábamos ( era su respuesta ) mientras corría la urgencia. Llamamos al 911 y gracias a ellos vinó y ahora está hospitalizada. — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) 14 de octubre de 2018

En diálogo con Exitoína, Ulises contó que Natacha se encuentra internada en el Hospital Pirovano a la espera de un diagnóstico. Ya le hicieron análisis de sangre y una tomografía.

“Se le representó sangre en las piernas. Se le cortó la circulación por el vendaje de la operación. Tenía moretones con color de sangre”, explicó el conductor a este sitio.

Y agregó para llevar un poco de tranquilidad: “Está estable, dormida, con suero”.

Fuente: Exitoína