Murió Bob Einstein, estrella de la comedia norteamericana

Bob Einsterin, uno de los actores de la serie Curb Your Enthusiasm y creador del personaje Super Dave Osborne, murió este miércoles, víctima de un cáncer.

El actor tenía 76 años, y había sido detectado recientemente con esa enfermedad. Falleció en su hogar de Indian Wells, California.

En Curb Your Enthusiasm interpretaba a Marty Funkhouser, el amigo de Larry David, aunque había sido un comediante exitoso desde mucho tiempo antes, ganando un Emmy por su tarea como escritor en el programa The Sonny and Cher Comedy Hour.

Su personaje de Super Dave fue un pionero como doble de riesgo, "mucho tiempo antes de que existiera Jackass", recordó el portal TMZ, haciendo alusión al viejo ciclo de MTV con personajes que hacían pruebas tan ridículas como peligrosas.