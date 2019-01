Moria sobre el Colectivo de Actrices Argentinas: "Me parece una manada"

Luego de que Isabel Macedo revele que no está de acuerdo con el accionar del Colectivo de Actrices Argentinas, Moria Casán apuntó fuerte y también brindó su postura sobre el movimiento que apoyó la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés.

"No me siento cerca del Colectivo de Actrices Argentinas. Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece una manada", manifestó en "Agarrate Catalina", por la Once Diez.

.

"No tengo un criterio para la vida. Algunos casos me parecen, otros no. Entonces no puedo pertenecer. Además, yo no voy en tren voy en avión como dice Charly (García)", continuó.

Sobre sus problemas con la Justicia, sostuvo: "No me pone nerviosa estar demorada o esos trámites burocráticos porque sé que toda la vida hice las cosas bien".

Por último, Moria contó: "Creo que soy precursora de la marginalidad desde chica. Nunca fui un estándar de cabeza, siempre me conectaba más con la gente marginada por la sociedad".