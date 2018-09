Moria estará en "100 días para enamorarse"

Moria Casán fue convocada para la ficción éxito de Underground, "100 días para enamorarse", la televenovela del momento que superó por amplitud de raiting al "Bailando 2018".

El jefe de prensa de "La One", Maximiliano Cardaci, confirmó a DiarioShow.com que la diva se suma a la ficción producida por Sebastían Ortega y Pablo Culell, aunque por más de un capítulo.

La diva ya tiene los guiones y, según información a la que accedió el mencionado portal, está estudiando la letra día y noche.

Al respecto Moria se manifestó via Twitter y disparó, entre otros mensajes: "Please, contrátenme que no tengo trabajo y también pedí por mi compañero Adrián Palla para hacer juntos un cameo en la ficción éxito. Necesito trabajo, no se que hacer con mi tiempo libre".