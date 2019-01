Moria destrozó a Soledad Silveyra: "Celebrá con tetrabrik"

Soledad Silveyra habló este fin de semana de algunas diferencias que tiene con Nacha Guevara.

"Cuando se abrió la sede del Teatro Colón en Mar del Plata, fui invitada junto con muchos actores. Cuando entro, estaba Nacha Guevara y Marcelo Polino arriba del escenario. Polino hizo de embajador y compartimos una foto los tres", aseguró Solita en diálogo con el ciclo Agarrate Catalina.

Y agregó: "Me dijeron que Nacha Guevara me trata de borracha, no me nombra pero dice eso. La voy a llamar un día y vamos a ir a comer".

Moria Casán, al enterarse de estas declaraciones, fue lapidaria con Siveyra desde Twitter: "Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo, no tendrías que haber venido a INTRUSOS cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído #HiceActing#EsaPsicopateada berreta hacela con otra mami y agradecé que gracias a @nachaguevara y a mí lograste sobresalir con tu obvia performance de víctima...".

Y apuntó fuerte: "Algo me queda claro #SosMalaActríz #NuncaTeCreíNada #Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con @nachaguevara y conmigo #hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada... #ByeSol atravesada x el eclipse #Celebrá con tetrabrik".

Fuente: Primicias Ya