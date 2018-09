Morena Rial liquidó a su hermana Rocío en las redes

Morena Rial tomó sus redes para responderle con todo a su hermana menor, Rocío, quien la liquidó en Instagram luego de que la felicitaran por el embarazo de la hija mayor de Jorge Rial.

Rocío Rial cargó contra los usuarios que le mencionaban el embarazo de su hermana, quien días atrás mostró su pancita y dio nuevos detalles de su feliz estado, y se refirió en duros términos a Morena, con quien aseguró no tener buena relación.

“Para todos esos que me están diciendo felicidades y que no sé qué cosa, córtenla por favor y gracias. Como ya sabrán, la persona involucrada y yo no tenemos una buena relación, asi que basta”, manifestó.

Y agregó: “Yo ya me preocupé por la piba en su momento y a ella le chupó un huevo. Si solo quieren creer la versión de ella está bien, está en ustedes. A mí ni me va ni me viene”, sentenció en una serie de mensajes en Instagram.

Lejos de quedarse callada, Morena disparó a través de Instagram Stories: “Pobre piba, le encanta vivir de la mafia del padre. Gracias a Dios ya estamos lejos de ellos y no tenemos relación.Porque una buena persona no hace lo que ellos hicieron conmigo sólo porque los maté por las redes sociales“.

Además, se acordó del conductor de Intrusos, su novia, Romina Pereiro, y las hijas de ella, Emma(5) y Violeta (6): “Y ni siquiera es mentira todo lo que dije. Suerte nenita, seguí tu vida de cuentos de hadas, vos, él (Jorge Rial), la otra (Romina Pereiro) y las dos chiquitas esas”, concluyó.

