Mon Laferte en Mendoza: la diosa sanadora

En un momento en que productos -vamos a llamarlos por su nombre, productos y no artistas- como Maluma, Luis Fonsi y Daddy Yankee, se han transformado en las figuras latinas con mayor proyección internacional, el sostenido ascenso al estrellato de Mon Laferte es un motivo de celebración. Mientras el mundo baila hits que deambulan entre el trap, el reguetón y otras vertientes urbanas, con voces procesadas a puro motor de autotune para astros enlatados de escaso talento y caudal vocal, la diva chilena que pisó por primera vez este martes un escenario mendocino; se encarga de reivindicar la música ensamblando por lo alto calidad y calidez.

Nacida en Viña del Mar, pero potenciada profesionalmente durante su radicación en México, Mon es una cantautora que ha sabido combinar sus influencias del pop y el blues, con la balada latina y el bolero. Existe un variado abanico de referentes que han apostado a este tipo de fusiones, desde Natalia Lafourcade a Aterciopelados, pasando por Babasónicos y Kevin Johansen. Pero con Mon Laferte esa mixtura estilística ha alcanzado su mayor esplendor, a través de una prodigiosa síntesis de glamour y melodrama.

Tras su inicial etapa de lanzamiento a la fama a través de varias temporadas en el programa chileno Rojo fama contrafama, esta virtuosa artista ha atravesado más de una dura batalla. En 2009 fue diagnosticada con cáncer tiroideo y permaneció un par de años alejada de los escenarios. Entre 2014 y 2015 registró su cuarto disco, Mon Laferte Vol.1, en medio de un momento de depresión y escasos recursos económicos. Pero el destino le deparó un merecido espaldarazo cuando este material fue relanzado por Universal Music México con un rotundo éxito de ventas. Y finalmente con La trenza en 2017, llega la consagración unánime de la crítica, singles con intensa rotación, y varias nominaciones para los Grammys Latinos, galardón al que este año nuevamente aspira por la canción Antes de ti.

La confirmación de que la diosa chilena logró ser profeta en su propia tierra llegó este año con su actuación en el Lollapalooza trasandino, frente a una multitud que cantó todas sus canciones. Más allá de su enorme amabilidad escénica, allí la cantautora se mostró combativa, cuando a los 9 minutos del show dejó en claro el destrato que le dan a las estrellas locales en este tipo de eventos internacionales. "Miren yo tenía un show bien bonito con pantallas, pero no me dejaron usarlas. Mala onda. Hay que tratar igual a los artistas chilenos. ¡Por la chucha que nos tratan mal en nuestro mismo país!".

En vivo, Mon Laferte y su banda son un combo compacto e irresistible. La interacción entre cada pieza es perfecta, resultando fundamental el trío de vientos que refuerza el groove y la sensualidad de la front woman. Se extrañan un poco los exquisitos arreglos de cuerdas de sus discos de estudio, que están suplidos por la labor del tecladista, pero se comprende que económicamente es inviable una gira a gran escala en formato big band.

Con un registro vocal que domina a la perfección desde tonos susurrantes hasta atronadoras explosiones de amor catártico, Mon lo es todo en el escenario. Desde una mujer sensual que se mueve con destreza, rodeada de una ambientación de lámparas al estilo cabaret, hasta una chica vulnerable que le canta a familiares o romances truncos.

Tan amable como aguerrida, la cantante rompe la cuarta pared de su imagen de diva entablando una fluida comunicación con su público. Desde el agradecimiento de los múltiples piropos y declaraciones que llegan desde la platea, hasta la anécdota de su fallido viaje en taxi desde Chile a Mendoza, cuando quedó varada en la nevada cordillera junto a su novio de aquel momento. Sin subrayados declamatorios, la diosa chilena también fue capaz de agradecer la multitudinaria convocatoria en un colmado Ángel Bustelo, reconociendo el momento de crisis por el que está pasando nuestro país. Y cerca del final del show no sólo tuvo un guiño con nuestra cultura popular a través del cover de Gilda No me arrepiento de este amor, sino que también se puso al cuello un pañuelo verde que alguien le pasó desde el encendido auditorio.

Con fans que corearon completas varias de las canciones, y cientos de chicas con flores rojas en su pelo, el concierto de Mon Laferte en Mendoza transformó la noche de martes de paro y protesta social en un páramo que todos estuvieron dispuestos a abrazar. Sin dudas, uno de los shows más impecables en lo que va del año.

Fotos gentileza: Roman José