Misteriosos y desopilantes mensajes de Jimena Barón

Amante de las redes sociales, Jimena Barón comparte con sus seguidores muchas de las situaciones que vive. En esta ocasión, la cantante publicó un nuevo y misterioso mensaje que dejó la pregunta rebotando por ahí: ¿Se refería a Rodrigo Romero?

Al igual que sus fotos sensuales, para los seguidores de Jimena ya es casi un clásico que la cantante y participante de Bailando 2018 se refiera a su presente sentimental o a cómo le fue tras una noche de juerga. Geminiana de ley, la artista necesita expresar lo que siente.

El sábado Barón publicó en sus historias de Instagram: “Amo la versión 3am de las personas. Vulnerables. Honestas. Reales”.

Si bien frente a las cámaras de Intrusos Jimena y Rodrigo, que fueron captados a la salida de un famoso restaurante porteño, dijeron que se adoraban pero que ya no estaban juntos, también admitieron que “no sabían qué eran”.

Este fin de semana, Jimena viajó a Córdoba en el marco de su Tonta Tour. En medio de su vuelta a Buenos Aires, durante la madrugada, la intérprete de QLO publicó un video en la red anteriormente mencionada donde escribió “Te escribe el chabón que te gusta y vos tipo…”mientras bailaba al son de Decídete de Luis Miguel.

Ya en Buenos Aires, la participante del Bailando 2018 fue a bailar salsa junto a Facundo Mazzei, como adelantando el próximo ritmo del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

“Salí a bailar chicos. Mañana como siempre les contaré si terminé comiendo pollo con mayonesa o si al menos chapé. Salí con la caja grande de chicles. Prendan vela, besis”, bromeó o no Barón en Twitter.

Horas después, en su casa, Jimena publicó otra historia de Instagram donde contó lo que sus seguidores esperaban. “Me fue muy bien”, arrancó diciendo mientras comía uvas. Bajando un poco la intensidad, siguió: “Me fue bien”. Para luego terminar con el peor final: “No, no me fue bien”.

La noche no salió como esperaba; sin embargo la pregunta quedó en el ambiente: el misterioso mensaje ¿se refería a Rodrigo Romero?

Cabe mencionar que en una entrevista que brindó a El Noticiero de la Gente, el programa conducido por Nicolás Repetto, el cordobés que interpreta a Rodrigo Bueno en la biopic de El Potro, película en la que Jimena también participa, dijo que si bien el noviazgo con Barón había terminado, cuando la ve, “le dan ganas de seguir haciéndole mimos”.

Fuente: Exitoína