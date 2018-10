Misteriosa nueva catarsis tuitera de Luli Salazar: "¡Basta de torturarme!"

Luciana Salazar volvió a volcar toda su angustia bronca en Twitter, y todo indica que está dirigido hacia Martín Redrado. La actriz, que acaba de estrenar el programa Chismos en Net tv, habla en el tuit de hostigamiento y castigo.

"Basta. ¡Basta de torturarme y castigarnos! Me quemaste la cabeza todo este tiempo de que las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa, que perdiste trabajos y por atrás me entero que estás pensando en alquilar o alquilaste ya una mansion en Punta del Este! Basta de este psicopateo", acusó.

Luego, para no dejar dudas, Salazar retuiteó la respuesta del comunicador Fernando Prensa. "Acá hay algo más. Algo los mantiene vinculados y no podés contar. Es una sospecha mía. Por otro lado no siempre son las mujeres las que no sueltan ni las despechadas. ¡Ojo, para mi eh!", opinó.

Recordemos que la última pelea entre la ex vedette y el economista había tenido que ver con la aparición de un audio en el que él reconoce que le hizo una especie de magia negra "para enfriar la relación".