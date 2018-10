Mirtha se quebró al aire al reflexionar sobre su vida

Un momento atípico se vivió en el programa de Mirtha Legrand. La diva se permitió unos minutos para una reflexión sobre su vida, se quebró y lloró al aire por unos segundos.

Todo comenzó cuando la conductora destacó la belleza de Nacha Guevara, invitada al programa. Ella, además de sus técnicas para mantenerse impecable, le recomendó a Mirtha la meditación. "Siempre te digo que te tomes un tiempo para meditar en silencio y nunca me hacés caso", le reprochó la actriz y cantante.

Y en ese momento Mirtha sorprendió. Primero dijo que no tiene tiempo por su cargada agenda laboral, pero luego arrancó: "Yo tengo una vida interior también, yo vivo sola y tengo mis momentos de silencio".

"En esos momentos paso revista de mi vida. Cuando me quedó sola y en silencio paso revista de mi vida. Pero bien, eh. Yo soy nostalgiosa por naturaleza", siguió.

“He tenido una vida maravillosa. Lo sigue siendo", agregó, a modo de balance, pero luego hizo hincapié en las pérdidas que tuvo y cambió el tono: "También tuve pérdidas terribles, muy dolorosas, muy dolorosas", dijo, haciendo obvia mención a los dos Daniel Tinayre, padre e hijo.

Y al decir eso quebró en llanto, sorprendiendo y dejando sin palabras a los presentes. "Sos un ejemplo", solo atinó a decir Mike Amigorena.

"Discúlpenme", dijo la diva. Con la voz entrecortada, y tratando de superar ese momento, siguió: "Pero el trabajo hace mucho bien. A mí mi profesión me ayuda tanto, tanto. Me hace bien".

“Por eso a la gente que me pregunta hasta cuándo voy a trabajar, yo le digo que no lo sé, pero mientras tenga cabeza lo voy a seguir haciendo, porque me hace bien. Lo hago como una ayuda espiritual", añadió.

Luego, ya recuperada, Mirtha volvió a destacar lo positivo: "Mi vida ha sido maravillosa. Desde los 14 años que empecé a trabajar y tuve unos padres amorosos".

Finalmente, para distender, se refirió a los rumores ventilados por Luis Ventura, que relacionó a la diva con Carlos Monzón. "Es la cosa más ridícula que escuché en mi vida", satirizó.

Fuente: Clarín