Mirtha Legrand llevará a juicio a Luis Ventura

Mirtha Legrand estalló con las declaraciones de Luis Ventura acerca de un viejo mito que indica que la diva y Carlos Monzón tuvieron un amorío cuando su esposo, Daniel Tinayre, llamó al boxeador para que protagonice el film La Mary (1974).

“Se generó un mito respecto a lo dotado que era Carlos Monzón, y que ahí dicen que habría tenido una historia con Mirtha Legrand”, aseguró el periodista en Involucrados.

La respuesta de la diva no se hizo esperar. “Un disparate. Yo a Monzón lo conocí cuando firmó con Daniel. Fuimos a comer una noche con Carlitos y Susana, y después lo vi cuando venía a comer a mi programa, era una figura fulgurante en ese momento, refulgente mejor dicho, ese es el conocimiento y nada más. Es una infamia, les voy a iniciar una acción judicial”, declaró la Chiqui en diálogo con Lío Pecoraro en Todas las Tardes, y agregó “Es una maldad, es una injuria, no lo voy a permitir”.

Al enterarse del enojo de Mirtha, el presidente de APTRA salió a confrontarla. “A mí me duele; no tengo problema en ir a juicio, todo lo que dije lo tengo documentado. Mirtha es una mujer de los medios, sabe cómo es esto. Hubo otros nombres de hombres que se vincularon a Mirtha (…) yo tengo la lista, pero no pasó nada judicial”, sostuvo Ventura en Nosotros a la Mañana.

“Las grandes estrellas no están acostumbradas a que se digan cosas de ellas. Recordemos que Mirtha y Susana estuvieron muchos años distanciadas”, expresó Luis, insinuando que el posible affaire con el boxeador pudo ser causal de una pelea entre las dos divas.

