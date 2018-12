Mirtha Legrand, entre la celebración y el llanto

En su último programa de los sábados de la temporada 2018, Mirtha Legrand se impuso por sobre el resto de los programas y se quedó con el mejor rating de la industria televisiva.

8.3 fue su promedio y le alcanzó para ser lo más visto. Casados con hijos en Telefe fue segundo con 6.1 de promedio. Y el filme Al Ataque, también de Telefe, se metió tercero con una media de 5.4.

Por otro lado, el domingo en Almorzando con Mirtha Legrand, la producción preparó un video con imágenes emotivas de los mejores momentos del 2018, "la Chiqui" cerró su último programa del año con una gran emoción y no pudo contener las lágrimas.

"Fue un muy lindo cierre. Me emociona muchísimo todo. 50 años, toda una vida”, le dijo a los invitados de su "mesaza" y agregó: “Este ha sido un lindo almuerzo y un buen final para este año. Me tengo que reponer. No falté ni un día, como Sarmiento. En la vida hay que tener salud primero, ponerle pasión en todo lo que se hace. A veces me sale bien o a veces fallo, pero la pasión la pongo en todo. Como siempre les digo la vida es corta y vale la pena ser vivida. Que tengan un feliz año. Los espero el 5 enero desde Mar del Plata".

Fuente: Diario Show