Mirtha Legrand: "Si fuera presidente, no me iría de vacaciones"

Mirtha Legrand volvió a cuestionar al presidente Maurio Macri por tomarse vacaciones en medio de los problemas que atraviesa la Argentina y señaló que ve complicado que se pueda salir de esta situación.



"Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante", consideró la diva de los almuerzos en una entrevista a Crónica.



Sin embargo, Mirtha reconoció que Macri trabajó mucho durante el G20 y especuló con que debe estar "muy agotado". "Se lo ve muy demacrado al Presidente", sostuvo la conductora.

"Si Macri quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación", concluyó "La Chiqui".

Fuente: Rating Cero