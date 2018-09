Mirá el tráiler de la cuarta temporada de "Vis a Vis", con Benjamín Vicuña

Se dio a conocer el tráiler de la cuarta temporada de Vis a Vis, con la participación de Benjamín Vicuña, quien interpretará a uno de los nuevos funcionarios de la penitenciaria Cruz del Norte que llega para poner orden, aunque esconde un pasado cercano a Sandoval.

"Es un personaje que me tiene muy motivado, es activo, potente y diferente a las cosas que he hecho. Me divierte", había dicho hace un tiempo el actor chileno. En el adelanto de lo que se podrá ver recién el año que viene en España, se ve al galán vestido de oficial interactuando con las reclusas.

La cuarta entrega de la serie aún no tiene fecha confirmada de estreno. Por el momento en Argentina están disponibles en Netflix las dos primeras temporadas.

Recordemos que este proyecto tuvo al actor alejado de la Argentina por unos meses: "Me voy a instalar en España para hacer una ficción. Creo que la ficción ya la conocen, pero no puedo adelantar mucho. Es una serie que está en Netflix. Cuando pueda lo voy a contar, por ahora no puedo dar detalle", comentó el prometido de la China Suárez en mayo.

Fuente: Teleshow