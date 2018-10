Mirá el intento de conquista de Gerardo Romano a Nicole Neumann

Gerardo Romano estuvo como invitado a Tardes Nuestras, programa conducido por Robertito Funes Ugarte y Nicole Neumann. Obviamente, el actor no perdió el tiempo y le tiró un lance a la modelo, en vivo.

Apenas comenzó la entrevista, la conductora y el actor se sentaron en el living y él observó el perfil de ella y notó que su nariz no era simétrica, sino que de un lado se veía más linda que del otro: "Sos perfecta y en una perfección se nota más cualquier defecto".

Luego de hablar de varios temas, antes de cerrar la entrevista Romano le dijo que su sueño por cumplir era conocerla a ella y la invitó al teatro: "Voy a hacer una función buenísima porque voy a pensar que estás vos", dijo.

Antes de despedirse, el actor le hizo un desconcertante comentario sobre su ex marido, Poroto Cubero: "Mimalo a Fabián, por tus hijos, por él y por vos". Sin entender por qué decía eso, la rubia respondió: "Que lo mime su novia".

Mirá el diálogo entre Nicole y Romano:

- ¿Cuál es tu sueño por cumplir?

- Se está cumpliendo. Era conocerte, estar así con vos mano a mano.

Estuvimos en un PH.

- Sí, pero estabas muy entretenido con la pica con Tenembaum, temas políticos.

- ¡Venite a ver la obra de teatro!

- Este sábado quizás voy.

- Me encanta, voy a hacer una función buenísima porque voy a pensar que estas vos en la platea, no me cagues que te voy a buscar. Te vestís de blanco y sos rubia, mucho enterito blanco cuando fuiste a PH estabas de blanco.

- ¡Qué memoria!

- Mimalo a Fabián.

- ¿A mi ex?

- Sí, por tus hijas, por vos, por él.

- Que lo mime su novia.

- Ella también.

- Nada me gustaría más que llevarme mejor.

- Hacelo, aflojale la soga.

