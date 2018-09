Mirá cómo respondió Lali por su papelón en inglés

Lali Espósito es reconocida por destacarse en muchas áreas, especialmente el canto, con una carrera solista que ya cuenta con tres álbumes, y la actuación, primero en televisión y teatro, y recientemente en cine, con su papel estelar en Acusada. Sin embargo, la cantante quedó expuesta en un área que parece no dominar aún: el idioma inglés.

Durante la presentación del filme que protagoniza en el Festival de Venecia, la artista pop fue consultada por una periodista del exterior acerca de Lady Gaga, y ella utilizó la lengua anglosajona para contestar. “Lady Gaga….what a dress!” (Lady Gaga, ¡qué vestido!, inició firme Lali en su respuesta, que desde allí iría cuesta abajo.

“I love she, because she is brave” (Que traducido sería algo como “Yo amar ella, porque es valiente”), retomó con errores la joven. “She is incredible because…doesn’t…¿no tiene? claro, no tiene miedo” (“Ella es increible porque no tener…”), continuó una confundida Lali, para luego cerrar con “I’m a singer, I’m an actress, this girl is far away, far away from us! Es muy importante ser diverso”(Soy cantante, soy actriz, esta chica es lejos, ¡lejos de nosotros!”), en una repentina vuelta a su lengua materna.

Tras las críticas que generó la entrevista, la cantante hizo su descargo en su cuenta de Instagram, y se lo tomó con mucho humor. “¡Me descompongo! Acabo de ver que hay un montón de notas por mi inglés flojardi. Yo tomo clases de inglés, soy mejor que eso, pasa que siendo la primera entrevista en inglés…te ponés nerviosa”, dijo una divertida Lali riéndose de la situación, y agregó: “Aquellos que me conocen profundamente y me escuchan hablar, saben que hablo mucho mejor, tomá pa vo, gato-cat“, animándose a más términos en inglés.

Fuente: Exitoína