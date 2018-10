Millennials calienta la pantalla con un apasionado trailer

El primer trailer de “Millennials”, la ficción de Net TV producida por Gastón Soffritti, llega repleto de sexo, pasión e intensidad.

Nicolás “Tacho” Riera, Johanna “Yoyi” Francella, Juan Guilera, Laura Laprida, Matías Mayer, Noelia Marzol, Stefanía Roitman, Santiago Talledo, Fabio Aste y Agustín Casanova, entre otros, serán los protagonistas de la primera ficción de la pantalla del nuevo canal de aire Net TV.

Gastón Soffritti, productor de la serie, publicó en Instagram un candente avance junto a la leyenda: “Un día me desperté y quise ser actor… pero otro día me desperté y me di cuenta que quería ser también productor… aquí les dejo una pequeña promo de Millennials… no tienen idea de lo que se viene… porque nosotros tampoco lo sabemos”.

“Otro nuevo gran proyecto comienza… esta vez del otro lado de la cámara pero con un pie adelante. Se viene Millennials una ficción que les aseguro llamará su atención. Feliz con el equipo que armamos… muy pronto por la pantalla de @canalnetar”, publicó en otro post el ex Simona.

¡Mirá el trailer!

Fuente: Exitoína