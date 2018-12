Militta denunció penalmente a Chano por violación

Militta Bora denunció en la Justicia a Chano Moreno Carpentier por violación. La cantante tomó valor gracias a la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés, y se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica para hacer la denuncia civil y penal.

Meses atrás, Bora afirmó sufrir violencia de género física y psicológica con el ex Tan Biónica, y ahora reveló que fue abusada sexualmente por él y amenazada para no hacer la denuncia.

“Una noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera ‘no, no, no’. Entonces, también hubo un hecho de violación“, declaró la cantante en diálogo con La Nación.

Militta confesó la presión que sufrió por parte de Chano. “Me decía ‘andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio’“, además de amenazarla con que nunca más iba a poder trabajar.

Si sos víctima de violencia de género comunicate con el 144, una línea gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: Exitoína/La Nación