Militta Bora responde al enigmático tuit de Chano de los 10 mil dólares

Santiago "Chano" Moreno Charpentier lanzó un enigmático mensaje en Twitter haciendo referencia de una suma de dinero en dólares.

"Alguien me sugirió que le de 10.000 dólares a alguien. FIN", expresó misterioso el cantante.

Alguien me sugirió que le de 10.000 dólares a alguien. FiN — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 19 de diciembre de 2018

Lo cierto es que Militta Bora, quien fue pareja del cantante y lo denunció por violencia, respondió a este tuit desde Instagram.

"Que alguien le sugiera que se presente en la Justicia que hace meses lo tratan de notificar. Y escapa!", lanzó la rockera.

Y luego contestó al comentario de un seguidor: "No me burlé. Yo le creí a él que me juró el amor y se tatuó mi nombre que estaba separado etc y siempre le dije que le comprara una casa a cada uno de sus hijos y que jamás se pelee con las madres de sus hijos etc. Traté de ayudarlo. Hay que ponerse en el lugar de el otro".