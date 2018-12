Mike Amigorena: "Un hombre me tocó en el subte"

En la última emisión del 2018 del programa Debo Decir giró en torno a la valentía de las mujeres que contaron hechos de acoso que han sufrido en algún momento de su vida. Mike Amigorena, uno de los invitados al ciclo de América, tomó la palabra y se refirió a una lamentable experiencia que vivió recientemente.

"Hace un mes y medio había mucha gente en el vagón (del subte), y siempre me quedo cerca de la puerta. Había un morocho así (hace un gesto en referencia a que el hombre era alto), que estaba por salir y me hizo así en la cola", contó Amigorena, indicando que el hombre en cuestión lo había tocado.

Ante los gestos de asombro de todos los invitados y del conductor del programa, Luis Novaresio, siguió con su relato: "Te juro que me quedé… Después se lo conté a Sofía (Vitola, su novia) y me dijo: 'Para que veas lo que se siente'".

"No sabés la sensación… El tipo salió del vagón y me quedé mirándolo antes de que subiera las escaleras. No me quedó otra que insultarlo. Pero no pude hacer nada. Podría haber gritado ahí, pero no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pegar? Fijate lo que hace la cabeza. Yo me decía: "'Imaginate que a una mujer le debe pasar eso cada cinco minutos'".

Luego dio más detalles de la situación y contó que fueron varias las veces que sintió que el hombre lo había tocado mientras viajaba en el subte: "Después de la segunda vez dije: 'Este tipo me está tocando el culo'. Me quedé paralizado. Mi mujer me decía: 'Imaginate que nosotras (nos aguantamos) los piropos, el colectivo, el jefe…'"