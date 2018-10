Michael Bublé deja la música por la enfermedad de Noah

"Es mi última entrevista". Con esta declaración, Michael Bublé anunció al mundo su inesperado retiro de la música. El motivo fue más que contundente: la enfermedad de su hijo Noah.

Dos años atrás, el primogénito del cantante canadiense y Luisana Lopilato fue diagnosticado de cáncer de hígado, lo que generó inmediatamente que ambos padre. mantuvieran en receso sus carreras.

El desgaste en la lucha contra la enfermedad de su hijo fue decisivo para tomar semejante decisión. "Todo mi ser ha cambiado. Mi percepción de la vida. No sé si puedo terminar esta conversación sin llorar. Y nunca perdí el control de mis emociones en público", reconoció.

"Ya no tengo estómago para eso. El narcisismo de las celebridades. Esta es mi última entrevista. Me retiraré. He hecho el disco perfecto y ahora puedo irme a la cima", dijo el músico de 43 años la revista Weekend del diario británico Daily Mail.

Bublé explicó que desde que su pequeño se enfermó, empezó a cuestionar su carrera y el mundo del espectáculo, agregando que está cansado de la fama.

"Realmente me quería morir, no sabía cómo seguía respirando, mi esposa estaba igual y, aunque yo trataba de estar más fuerte por los dos, realmente no era fuerte", aseguró.

En noviembre de 2016 Bublé y Lopilato dieron a conocer la enfermedad de su hijo a través de un mensaje en Facebook: "Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos".

Fuente: Diario Show