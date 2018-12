Mery del Cerro contó quiénes la abusaron cuando era tenía 11 años

Mery del Cerro conmocionó a todos este jueves por la noche cuando contó en Showmatch que fue abusada por dos hombres cuando solo tenía 11 años. Este viernes, dio más detalles al respecto.

“En ese momento me sentí responsable de poder hablar realmente y contarle a la gente. Digo, soy mamá, tengo una hija mujer de tres años y esto pasa. Yo tengo la suerte de poder estar en un programa de televisión y hablar, de poder expresarlo”, inició en Los especialistas del show.

La conductora reveló quienes fueron los victimarios: “No fue violación, me pareció muy importante aclarar eso. Sí fue abuso, sí fue manoseo. Fue por dos encargados de dos edificios donde yo viví. Donde uno es chiquito y no sabe lo que está haciendo. En ese momento, ese encargado tenía un hijito chiquito, a mí me encantaban los niños, yo conocía a la mujer del encargado y era como ir a jugar con el chiquito. Fue en esa circunstancia que un par de veces me llevó al sótano, que estaba oscuro, con el chiquito. Con la excusa de ir con el chiquito a ir a buscar no sé qué y me apoyó”.

Sobre las consecuencias sufridas, profundizó: “Fue algo que borré de mi cabeza. Como tampoco sé qué me pasó que después de lo de Thelma pude hablarle a Meme después de 9 años, que jamás se lo había contado a él ni a ningún exnovio que tuve. Obvio que eso a nivel sexual me trajo inhibiciones. Fue algo que me surgió contárselo. Por eso fueron dos días en los que realmente me temblaba el cuerpo y sentía frío en las manos, sentía que no estaba bien. Ayer cuando bailé no estaba bien. Me pasó contarlo de la manera en que lo conté porque fue así”.

Fuente: Rating Cero