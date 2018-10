Mercedes Morán: “No fui kirchnerista, pero sí aplaudí muchas de las decisiones”

Mercedes Morán habló de su gran presente laboral y el feminismo. Además, opinó sobre los hechos de corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner y sobre la situación actual del país.

Entrevistada por Tatiana Schapiro para Teleshow, Morán, quien días atrás participó en el Festival Cinematográfico de San Sebastián con la película Familia sumergida, dijo sobre el feminismo: “Me hace muy feliz ser contemporánea yo a esa movida y verlas a mis hijas tan consustanciadas, tan activas y comprometidas. Sintiéndonos las cuatro tan interpretadas por eso”.

“Hoy, el feminismo es el verdadero antagonista de un sistema que es muy injusto. En procura de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, está yendo mucho más allá, y se está hablando de la igualdad, del ‘basta de maltrato’, de igualdad en general. Estoy segura y convenida de que el feminismo aspira a una sociedad donde las relaciones entre hombres y mujeres sean más felices“.

Al preguntarle sobre el impacto mediático que tienen las declaraciones de artistas como Dario Grandinetti y Alfredo Casero, más allá de su ideología, Morán opinó: “Cada uno tiene derecho a decir lo que piensa. Estamos en democracia. Yo, personalmente, trato de ser muy honesta y cauta a la hora de hablar porque sé que lo que digo acá; no estamos en el living de casa. Pero entiendo perfectamente y respeto que cada uno pueda decir lo que piensa”.

“Hay veces en las que una es más políticamente correcta, pero la incorrección política tampoco me molesta para nada. Siempre me parece más grave lo que dice gente más responsable, con cargos políticos. La gente que se expresa políticamente, los actores, de un lado y de otro, podrás estar de acuerdo, podrás no estar de acuerdo, le sumará o le restará a la opinión que vos tenés de ellos… Pero cuando un comunicador o cuando un político dice barbaridades, ahí es donde nos tenemos que alarmar“, diferenció.

Al referirse a la situación actual del país, la actriz aseguró: “Estamos en un momento tan triste… De afuera se ve una tristeza enorme. Una cosa que me di cuenta recién llegada (al país) como estoy, es cómo invade el aire toda esa angustia y esa tristeza que hay”, dijo, y añadió: “La gente está triste, está asustada, está preocupada. Se quedó sin trabajo o está temiendo perderlo. El paisaje en la ciudad es tristísimo, gente viviendo en la calle. Es un momento triste”.

Consultada sobre los hechos de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner, destacó: “Cuando una, como ciudadana, vota a alguien y después en el gobierno esa persona aparece en casos de corrupción, como ha pasado en casi todos los gobiernos y sigue pasando en la actualidad, la persona que votó se siente muy decepcionada. Más allá de que sea esa persona, parte de su equipo o lo que fuera. Pero acá se te acusa de cómplice si vos votaste a Macri, que evade una cantidad enorme de dinero, que es una forma de corrupción, aunque acá no se viva la evasión como un robo. Acá somos literales: se roban los bolsos con dinero. La evasión no es robo, pero es robo. El ciudadano que lo votó no solo no es cómplice de eso, sino que se siente defraudado por eso. Cuando digo que extraño, extraño… Yo no fui kirchnerista, ni cristinista, pero sí aplaudí y apoyé muchas de las decisiones que tomó ese gobierno, que no tenían que ver, obviamente, con la parte de la corrupción”, dijo la actriz.

Por último, expresó: “He sido muy crítica. A mí me gusta estar en un lugar donde pueda decir: ‘Eso me gusta. Eso no me gusta’. Y no tengo una estructura partidaria que me indique qué es lo que tengo que decir o que me recrimine por algo que dije, que no les resultó funcional. Pero bueno, acá esta tendencia de ‘sos de un lado o sos del otro’. También me ha pasado, fuera de la política, en mi ámbito (…) Me parece que hay tantas cosas buenas en todos lados para tomar; o con las religiones, también. Lo hablo en mi espectáculo”, concluyó la actriz.

Fuentes: Teleshow, con extractos de Exitoína