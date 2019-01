Máximo Menem a Zulemita: "Dejá de cagarme la vida"

Parece que volvieron a abrirse grietas en la familia Menem. Máximo Menem estalló de bronca desde Instagram Stories al ver una nota del Diario Perfil.

La misma se titulaba: "Zulemita Menem acusó a Cecilia Bolocco por ocultar información sobre la salud de Máximo Menem".

El adolescente publicó un fuerte mensaje de las redes sociales contra Zulemita tras ver esta nota: "Ah y Zulema Menem si ves esto dejá de cagarme la vida. Ya es mucho te pasaste de la línea".

Máximo, hijo de Carlos Saúl y la ex modelo chilena, estuvo internado en noviembre por un grave cuadro de tumor cerebral. Por suerte ya está recuperado y hace una vida normal.

El joven fue categórico a la hora de referirse a estas palabras y salió a defender a su madre ante la embestida de Zulemita.

Por su parte, Zulemita Menem había afirmado: "No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Bolocco, no le atiende el teléfono a mi papá, que quiere saber sobre la salud de su hijo", dijo la hija del senador en Involucrados y agregó que nunca obtuvieron los resultados de la biopsia de la cirugía que se llevó a cabo en la clínica Las Condes de Santiago de Chile.

Al enterarse de las palabras de su hermana, Máximo utilizó su cuenta personal de Instagram para responderle con fuertes palabras para ella y su padre. "Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera", manifestó y detalló cuándo fue el último contacto que tuvieron: "La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado".

PrimiciasYa.com se contactó con Zulemita y dijo: "Papá nunca supo ni de la operación ni de los resultados de la biopsia de su hijo, y no le voy a responder a una criatura de 15 años que lamentablemente está influenciado por la mamá".

Al ser consultada sobre si cree que fue Bolocco la que escribió esos mensajes y no Máximo, indicó: "Ni idea... Yo controlo las redes de mi hijo y no hace nada sin mi autorización. No sé su caso. Igual es imposible que de este modo lleguemos a un buen fin, por más buena intención que uno tenga"