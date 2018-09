Mario Pergolini: "Ni el más macrista puede defender al Gobierno"

Mario Pergolini fue invitado por segunda vez al programa de entrevistas de Luis Novaresio. "Ni el más macrista puede defender al Gobierno", sostuvo. Pero el conductor radial no solo se mostró desilusionado con la gestión de Mauricio Macri sino también con la ausencia de una oposición.

"Nadie puede creer que sigue siendo culpa del pasado porque van tres años (de gestión). Te pusimos acá porque queríamos que arreglaras los problemas: malos números, cosas que no gustaron, plata que no entendemos dónde fue. Entendemos que aumentan los impuestos porque el Estado está poniendo plata, pero después es un sopapo atrás del otro. Es difícil decir que se necesita tiempo porque en el medio hay gente. No hay forma de no decir que la situación es complicada", sostuvo.

Si bien cree que las cosas no le están saliendo bien al Gobierno, Pergolini aseguró: "No creo que sea un plan macabro de la derecha para hundirnos a todos y ayudar a cinco amigos".

No obstante, opinó que la situación es "reversible", aun cuando considera que existió inoperancia en la clase dirigente. Pero también advirtió que le resulta "incómodo" que no exista una oposición: "Dicen que es el peronismo, ¿cuál?", indagó.

"El 97 % del país no roba, casi toda la gente que conozco no roba, entonces es re loco que tengamos esta cosa de 'roba pero hace'. ¿Cómo llegamos como sociedad? Todos nuestros líderes generan pasiones y con el tiempo te desilusionás. A los 54 años digo lo que decían mis viejos: '¿Sabés cuántas vi? Esto ya lo vi'", se sinceró.

Hace unas semanas Alfredo Casero graficó la situación del país luego de 12 años de kirchnerismo con una alegoría que se hizo viral: "¡Queremos flan!". A Pergolini le pareció bueno el planteo del humorista: "Él tuvo una mirada super clara y lo definió bien. Pero es estar enojado con el otro y es estar en una postura y en contra de la otra. Hay que expresar una idea tan clara con algo como 'Yo quiero un flan'".

Opuesto a Casero, Dady Brieva dijo que deseaba que el Gobierno terminara su mandato y que a los argentinos les fuera "realmente mal" para que no volvieran a votar a Macri. El director de Vorterix tomó los dichos del Midachi como producto del enojo: "Estamos todos peleados con una postura de un lado y del otro y no podemos parar la pelota y sentarnos a charlar -se lamentó Pergolini-. ¿Quién puede pensar que él quiere que a mi mamá le vaya mal? La frase es tremenda, es un poco como el flan".

