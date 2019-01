Mariana Brey se quebró al aire tras una movilizante confesión

En medio del debate en el piso de Los Ángeles de la mañana tras las fuertes declaraciones de la hermana de Thelma Fardín, Mariana Brey quiso relatar un episodio de su vida, pero no pudo.

La panelista quiso contar una historia que le tocó vivir cuando tenía apenas 7 años, pero no pudo contener la angustia y terminó llorando.

"Voy a contar algo que me pasó, pero no lo quiero hacer un drama porque no fue un drama en mi vida. Al rededor de los 7 años, me pasa ahora que Luca tiene esa edad. Yo iba mucho a la casa de un vecino...", comenzó relatando Brey.

Sin embargo, cuando iba a continuar su relato, muy angustiada y con la voz entrecortada agregó: "Ay no quiero... doña Polola, que era como una abuela para mí. ¡Ay, no quería contar esto!". Tras estas palabras, la panelista abandonó el estudio en llanto.