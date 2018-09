Marcelo Tinelli se subió a una bola de espejos: "¡Me voy a caer!"

Anoche, Flavio Mendoza debutó en el Bailando 2018 acompañado por su partenaire, Belén Pouchan. La pareja realizó una coreografía impactante mientras Karina La Princesita interpretaba el tema "One night only", de Jennifer Hudson.

Tras la performance, el coreógrafo y productor teatral le pidió a Marcelo Tinelli que se subiera a una bola gigante de espejos que fue utilizada durante el baile. El conductor, aceptó el desafío.

Subió a la esfera y se sostuvo de una soga. Poco a poco, lo fueron subiendo. "No seas boludo, me voy a caer, la dentadura, llamen a Braverman. ¡Están locos, pará! ¡Están los faroles!", gritaba el conductor.

"Pará, que me está apretando la parte de adelante, chicos", dijo, muy incómodo. Flavio estaba colgado de una soga y daba vueltas la bola gigante. "Pará que me mareo, no me gustan las tazas…", bromeó Tinelli.

Tras bajarse, el conductor comentó que le dolía el ciático y preguntó si estaba el doctor Furman. "El año que viene puedo estar en Stravaganza, no se si quieren que esté cantando o bailando", agregó.

"Jajajajaja. ¡Volví a casa dolorido en todo el cuerpo por hacer todo eso! Se lo dejo a Flavio", comentó Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.

