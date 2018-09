Marcela Tauro reveló la enfermedad que afecta a su hijo

Parecía ser una nota más en Intrusos y terminó con un debate sobre la maternidad que generó que Marcela Tauro se vaya del estudio llorando.

Todo se generó tras una entrevista a Brenda Gandini, y de la opinión de Ángeles Balbiani. Desde El Club del Moro, el programa radial en el que trabaja, Tauro explicó la situación. "Se armó un lío bárbaro… Me molestó el tono con el que Brenda Gandini dijo que no quería tener más hijos porque quería tener una vida. No me pareció bueno el mensaje porque queda grabado para sus hijos. Y hay que pensar en la gente que no puede tener hijos. Yo estoy muy relacionada con eso", expresó.

"Angie dijo ‘tiene problemitas’. Y no podés decir eso porque un chico tiene reflujo. Me afectó eso, me hizo mal, me removió y la verdad es que no tenía ganas de llorar en cámara y por eso me fui", aclaró la periodista.

Pero luego, Tauro termino revelando una preocupación sobre la salud de su hijo. "A mí me sensibiliza el tema. Encima lo tengo enfermo a mi hijo Juan Cruz y no le encuentran lo que tiene. Repuntó uno días y ahora volvió a caer. Cada uno lo vive como puede. Me pega mal", señaló.