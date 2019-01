Maradona desmintió su internación y fulminó a Macri

Luego de una tarde de confusión y preocupación por su salud, Diego Maradona habló con una emisora radial y desmintió su internación. Además, aprovechó y volvió a pegarle a Mauricio Macri.

“El Diez” salió de la Clínica Olivos a las 19:15 hs. tras haber permanecido allí durante la tarde por un chequeo médico de rutina programado. Aunque las primeras informaciones hablaban de un “sangrado estomacal” que habría sufrido el exastro del fútbol y que por eso debía quedarse internado.

Sin embargo, Dalma Maradona salió al cruce de la información, minimizó la situación y adelantó que su papá saldría esta misma tarde.

Horas después, Diego se fue de la clínica sin dar declaraciones, aunque sonriendo. Luego, brindó una entrevista a Radio La Red AM 910, donde aclaró, a su estilo, lo que le había pasado, confirmó que seguirá en el club mexicano Dorados de Culiacán, bancó la llegada de Gustavo Alfaro a Boca Juniors, criticó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, alabó a Messi y le pegó nuevamente a Mauricio Macri.

Respecto a su supuesta internación, dijo: “Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo. Eso no tiene solución. Yo ya tenía los análisis de los doctores hace una semana, me tocaba hoy. Fuimos a la clínica y me hicieron las resonancias“.

Y agregó: “Entré a la clínica con 58 años y salí con 50, para los estúpidos de siempre. Ya me río, digo lo que pienso. No me pienso callar aunque vengan con todos los monopolios del mundo, yo voy a decir la mía, porque me vienen a buscar, yo no les toco el timbre a ellos”.

“Quiero agradecer a toda la gente que se portó diez mil puntos conmigo. El amor no cambia. Eso es lo que no quieren entender los boludos de siempre. El amor no va a cambiar”, añadió picante.

Por último, al ser consultado por sus deseos para el 2019, tiró: “Lo único que pido a Dios es que se vaya Mauricio Macri y que la gente coma, y que la gente no le haga caso a los que hoy gobiernan el fútbol. Que sigan con la misma pasión de toda la vida, la que heredamos de nuestros padres”, cerró “El Diez”.

El pedido de Maradona se dio en medio del cacerolazo que se llevó a cabo esta noche en varios puntos de la Ciudad y Gran Buenos Aires en contra de los aumentos de las tarifas de servicios públicos y transportes anunciado por el Gobierno.

Fuente: Exitoína