Maniac: el arriesgado experimento psicológico de Netflix

Maniac no es una producción normal ni pretende serlo. La miniserie cómica de Cary Fukunaga, una de las mentes maestras detrás de la primera temporada de True detective, se mete de lleno en un mundo que se debate entre la realidad y la fantasía, mezclando la ciencia ficción con la psicología y los sueños.

La historia, tomada libremente de una serie noruega del mismo nombre, avanza de manera muy poco convencional. Los protagonistas, Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgram (Jonah Hill), se inscriben en un aparentemente riesgoso experimento médico, en el que un extraño médico -interpretado por Justin Theroux- los obliga a revivir traumas del pasado para luego llevarlos por diferentes interpretaciones que, en teoría, los curarán de sus varias aflicciones.

El entramado de la miniserie es casi lo más importante que tiene, ya que la historia es más bien minimalista. El pasado de los personajes se va develando lentamente, a través de las diferentes representaciones producida por los químicos. Annie y Owen pasan de ser un matrimonio con tres hijos a una ex pareja de estafadores, o a elfos en un mundo similar al de El señor de los anillos. Estas historias dentro de la historia son el punto fuerte y lo que hace que el espectador no pueda dejar de ver Maniac, a pesar de que a veces parece que es todo relleno y muy poca sustancia.

Las actuaciones probablemente sean lo más impresionante de la serie. A pesar de los lugares comunes de los personajes principales -un esquizofrénico que no logra distinguir lo que es real de lo que no, y una chica de mal carácter con un pasado turbulento-, Stone y Hill se destacan en los cortos que componen la serie. Theroux, en tanto, hace un papel que recuerda a su trabajo en The leftovers, sólo que en vez de estar permanentemente confundido, esta vez está atormentado por la existencia de una madre mucho más famosa y exitosa que él.

Fukunaga en tanto demuestra su habilidad para manejarse de manera fluida entre géneros. La dirección es impecable, y muchas veces salva las falencias del guion, mostrando un mundo colorido y extraño, mezcla de futuro con pasado. Las escenas de acción que se cuelan en la trama demuestran lo hábil que el director es a la hora de llevarlas a cabo, y probablemente expliquen por qué fue el elegido para dirigir la icónica película 25 del espía James Bond.

A pesar de las idas y vueltas que se dan a través de los capítulos, Maniac nunca deja de entretener. Si bien no llega al nivel de las mejores producciones de este año -por ahora encabezadas por Sharp Objects-, la serie es un sólido esfuerzo en un género que habría hecho naufragar a más de uno. Con 10 capítulos de 40 minutos cada uno, es, además, una buena opción para maratonear.