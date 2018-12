Magui Bravi también fue abusada: feroces golpes e intento de violación

Los casos de abuso comenzaron a explotar luego de que Thelma Fardin denunciara a Juan Darthés y ya son miles las mujeres que comenzaron a revelar las traumáticas experiencias que atravesaron en alguna etapa de sus vidas.

En ese marco, este viernes, otra de las famosas que relató su experiencia fue Magui Bravi, quien eligió las redes sociales para hacer su descargo.

"No quería contarlo quizás hasta por vergüenza. Pensé mil veces cómo iba vestida ese día. Si yo tenía algo de culpa. No soy una mina que le guste mostrarse débil. Y cada vez que recuerdo me desarmo. No puedo grabarme. Pero quizás pueda escribirlo... Y quizás ayude a alguien más a seguir hablando. Hice terapia por años. Pero no olvido", arrancó Magui.

"Tenía 19. Buenos Aires. Mi vida era la facultad, el baile, y me preparaba para ser azafata. Otra vida, y parece que fue ayer con todo lo que leí estos días. Tarde noche. Bajando del subte me tocaron el culo, normal, corriente... Tiré un par de puteadas y todos miraron para otro lado. Intuyo que fue el mismo el que me siguió. O quizás no. Y yo no me di cuenta", continuó.

"En la puerta de mi departamento, un hombre desconocido de 35 me dijo que era del quinto piso y me empujó para adentro, muy rápido, trabó la puerta con algo y me metió al pasillo. Me ahorcaba y trataba de violarme. El único segundo que me sacó las manos del cuello y del cuerpo, pidiéndome que me desvista, le pedí llorando que pare y traté de defenderme, le dije que no", agregó.

"Me pegó, me tiró al piso y me empezó a llenar de patadas. Mientras se desabrochaba el pantalón. Recién en ese momento se escuchó el ascensor. Y salió corriendo...", reveló.

"Después de eso todo acoso laboral y abuso de poder que viví y fueron muchos, sobre todo en el medio artístico fueron soportados por un umbral del dolor altísimo como si fuera algo normal", confesó.

"Esto tiene que terminar. Hoy siento que no estoy sola. Gracias Calu, gracias Thelma. Gracias a todos los que están hablando. Esta ola no va a parar. Y que caigan todos. #SeVaACaer #miracomonosponemos", concluyó Magui Bravi.

Fuente: Primicias Ya