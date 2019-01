Luis Ventura y Juan Acosta discutieron a los gritos por la inflación

"Todos se pelean. Yo también pido disculpas, pero en esta televisión paco si no te parás de mano te pasan por arriba. No hablo más de economía. Voy a hablar de fútbol, ja, ¡peor!", escribió Juan Acosta en Twitter minutos después de haber protagonizado una fuerte discusión con Luis Ventura en vivo en Involucrados.

Todo comenzó cuando el actor criticó en las redes sociales al periodista y a Mariano Iúdica por hablar de la inflación en el país. Eso incentivó a la producción del ciclo matutino de América a llamarlo y tuvo un cruce con el panelista, a quien acusó de defender al gobierno de Mauricio Macri.

Ventura: —¿Sabés cuál es el problema, Juan? Leo el tuit que escribiste, y ¿desde cuándo yo estoy laburando para la derrota o para hablar mal de Macri? Yo quiero que le vaya re bien porque los jubilados no tienen para remedios, para morfar. Yo tuve que restringir 500 cosas, hay tipos que laburan todo el día y estamos sufriendo cuando deberíamos estar distinguidos. Yo no hablé de la inflación, hablé de la necesidad del laburante, la gente que se rompe el culo para darle al Estado años de su sueldo y hoy no tiene la posibilidad de reembolsar la que pusieron.

Acosta: —Luis, los jubilados siempre estuvieron mal. Este gobierno hizo muchas más cosas por los jubilados de los que vos te imaginas.

Ventura: —Pero yo no critico a este gobierno. A ver si te queda claro.

Acosta: —Este gobierno rompió con los monopolios.

Ventura:—Andá a comprar pan a ver cuántos pancitos te dan respecto a lo que comprabas hace tres meses. Dejate de joder, Juan.

Acosta:—Luis, este gobierno rompió con los monopolios. ¡Vos dejate de joder!

Ventura:—No me hablés de monopolios. Hablame de remedios, de salud…

Acosta:—¡Andá a los hospitales! No me chamuyes a mí con los hospitales. Dejate de romper las bolas.

Ventura:—Yo estoy hablando de una realidad.

Acosta:—No te hagas el populista, Luis. No rompas las bolas con esto. Sos un tipo inteligente.

Cuando Pía Shaw intentó mediar para que la discusión bajara el tono, el actor explicó por qué algunas peleas terminan en insultos. "Cambien la televisión esta de mierda que lo único que hace es putear y yo puedo más. ¿Por qué yo no puedo expresar si ustedes expresan desde su lugar?", exigió, y luego calificó a la red social Twitter como "un nuevo medio que te da la posibilidad de expresarte como si estuvieras en la cancha".

