Lucía Rubio contó cómo se salvó de caer en una red de prostitución

Lucía Rubio, la secretaria del programa de Fabián Doman, contó que Martín Baclini, el actual novio de Cinthia Fernández, la salvó de ser víctima de una red internacional de prostitución.

"Para mí es lo más bueno que hay, no quiero decir que me salvó la vida, pero me salvó. Lo conocí en Miami. Cuando tenía 18 o 19 años vivía en México, y me mandaron a Miami para una supuesta sesión de fotos en bikini. Me enviaron a viajar con otra persona porque supuestamente la que me manejaba a mí no tenía la VISA para ir a Estados Unidos…", comenzó relatando.

El testimonio se fue poniendo cada vez más preocupante. "Llegamos al lugar, nunca hubo una sesión de fotos, el tipo me empezó a mandar mensajes como que yo tenía que estar con el otro tipo", relató.

En medio de la desesperación, se encontró de casualidad con Baclini. "Yo estaba llorando en el ascensor y me lo encuentro a Martín, y me dice ‘hola, ¿cómo estás? Nos pasamos el número y, como yo no lo conocía, me dice ‘¿qué estás haciendo? Salimos a caminar y le conté la situación", agregó.

Ante la sorpresa de los panelistas, ella acotó: "Me fui a pasear con él, y le dije ‘te lo cuento a vos, no quiero preocupar a mi familia’. Se lo cuento y me dice: ‘agarrá tus cosas y andate’… Le dije ‘pero tengo todo en México’. Me dijo ‘dejá todo y ándate’. Agarré mi mochila, paré en su departamento dos días, él estaba con un amigo, le pedí a un amigo que me saque un pasaje y me volví ¡Lo amo!".

Fuente: Rating Cero