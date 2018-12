Los escándalos en el espectáculo que deja el 2018

2018 fue un año muy fuerte en lo que hace algunos personajes del mundo del espectáculo. Más allá de triángulos amorosos o el final abrupto de algún programa, los últimos doce meses estuvieron signados por la relación de algunos famosos con denuncias totalmente aberrantes.

La denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés

En una conferencia de prensa junto al colectivo “Actrices Argentinas”, Fardin denunció que fue violada por Darthés en una gira por Nicaragua de Patito Feo, cuando ella solo tenía 16 años.

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró". El repudio hacia el actor fue generalizado: fue expulsado de la Asociación Argentina de Actores y se le cancelaron shows de tango, entre otras muestras de rechazo.

Las acusaciones de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha

En el contexto del descubrimiento de una red de prostitución infantil en las divisiones inferiores de Independiente, Natacha Jaitt fue invitada a La noche de Mirtha. La mediática, sin poder ser controlada por la conductora, hizo referencias a siete famosos que, según ella, estaban involucrados con la red.

El repudio no solo fue hacia Natacha sino hacia Mirtha Legrand por haberla dejado dar los nombres. Además de las críticas de muchas personas del medio, el público tomó nota del asunto, porque se dio una sensible baja en los ratings.

La furia de Laurita por la foto de Flor Vigna y Cabré en la cama

Flor Vigna y Nicolás Cabré son dos de los protagonistas de Mi hermano es un clon. Con el supuesto fin de promocionar la ficción, cuyos números de audiencia no son de los mejores, la actriz publicó una foto de su personaje en la cama abrazada al actor.

Después, la actriz borró la publicación y después confirmó que lo hizo porque Laurita Fernández le pidió “de mala manera” que la sacara. A partir de allí, se generó un ida y vuelta que terminó con un cruce en Showmatch.

La aberrante frase de Cacho Castaña sobre la violación

En una entrevista, Cacho Castaña fue consultado sobre rol de la mujer en la actualidad y el cantante terminó su argumento con una frase indignante: “Si la violación es inevitable, relájate y goza”.

Aunque quiso justificarse que era “una frase que se decía antes”, el repudio fue total. A partir de allí, aparecieron denuncias de acoso sexual y tuvo que suspender shows. Sin embargo, después volvió a sus dichos polémicos: “Me enoja que las minas se peleen. A las minas hay que volteárselas”.

La fuerte pelea de Morena y Jorge Rial

El 15 de mayo, Morena Rial sorprendió a todos cuando empezó a hacer publicaciones en redes sociales destrozando a su padre: “Si supieran realmente la verdad, muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo. ¡A mí la plata no me hace más persona, pero parece que a otras sí! Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también”.

El conductor no respondía, pero se filtraron audios privados muy fuertes: “Te comieron la cabeza pero se acabó esto. Me harté de la vida. Me harté de todos. Todos se van a ir a la mierda. No va a quedar uno. Hijos de mil putas todos”. Entre otros motivos, esto llevó a que Rial se tome cuatro meses de licencia en Intrusos. Actualmente, las aguas parecen más calmas, a medida que avanza el embarazo de More avanza.

La abrupta salida de Pampita de su propio programa

El lunes 16 de abril, la conductora debutó con su ciclo Pampita Online en Telefe. Esa tarde, el invitado fue su por entonces novio Pico Mónaco, a quien hizo llorar de la emoción. A partir de allí, el ciclo nunca logró encontrar su estilo y público, probando distintas secciones y viviendo momentos de zozobra, como cuando Jey Mammon se quejó al aire del poco espacio que le dieron tras invitarlo.

El programa terminó en ese canal el 10 de julio pero con la conducción de Claudia Fontán, dado que la modelo lo abandonó antes para hacer un viaje. Las respuestas de Pampita cuando era consultada por la prensa sobre lo sucedido no siempre fueron las mejores, como se puede ver en el siguiente video.

Los exabruptos de Nicolás Repetto al aire en el noticiero

Repetto tuvo un año repleto de preguntas y comentarios desafortunados como conductor de El noticiero de la gente. El 28 de febrero, le preguntó a una mujer que había recibido dos acosos en cuestión de minutos “cómo estaba vestida”. “La pregunta ahí es: los hombres salen como quieren a la calle y nosotros no los acosamos. No les decimos nada ni intentamos violarlos ni tocarlos”, le respondió la mujer acosada.

Después, minimizó el caso de un cura que le pegó una patada a una mujer. El 9 de noviembre, le preguntó a una mujer que le habían robado el celular si “era una persona secuestrable”. Para culminar su año, cuestionó por qué Thelma Fardin tardó “tanto tiempo” en denunciar por violación a Juan Darthés.

Fuente: Rating Cero