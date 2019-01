Lo que faltaba: Silvia Süller tildó a Jimena Barón de "bagre"

Silvia Süller vuelve a ser noticia gracias al ataque de furia que le causó Jimena Barón al utilizar su imagen como "meme".

Resulta que la Barón pasó por la peluquería y luego posteó una broma en las redes sociales: "Yo saliendo de la pelu cuando entré decidida a hacerme un castaño más fino", escribió la cantante junto a una foto de la mediática. Pero el chiste le salió mal y provocó la fuerte reacción de Süller.

Yo saliendo de la pelu cuando entré decidida a hacerme un castaño más fino. pic.twitter.com/aYXl0ib58b — Jimena Baron (@baronjimena) 5 de enero de 2019

"¿Por qué no cerrás el pico y el orto? Con esa cara de oler mierda que tenés, ano dilatado. No podés ni tenés autoridad para hablar de mí... 32 años de trayectoria! ¿Llegarás hueca?", arrancó a decir la ex de Soldán.

XQ NO CERRAS EL PICO Y EL OR.., CON ESA CARA D OLER MIERDA Q TENES ANO DILATADO, NO PODES NI TENES AUTORIDAD PARA OPINAR D MI, 32 AÑOS TEYECTORIA!...LLEGARAS HUECA? Y ACTUALIZA ESA FOTO TIENE MAS D 10 AÑOS "RIDIIICULAAAA"....��AHI T MANDO UNA #CERDA �� pic.twitter.com/T51DhPYb1d — Silvia Suller (@diosasilok) 6 de enero de 2019

Pero eso no fue todo, luego comenzó a deslizar comentarios al respecto de los cambios físicos de la actriz y algunos "heaters" de Jimena ayudaron a la hermana de Guido con fotos, mientras que otros usuarios criticaban a la rubia de querer colgarse de la Sub Campeona del Bailando.