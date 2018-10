Lilo y Stitch regresará al cine con su versión live-action

Lilo y Stich se suma a la larga lista de live-actions que Disney está preparado. Mulan (1998), Dumbo (1941), El Rey León (The Lion King, 1994) y muchos clásicos más volverán a la pantalla en versiones totalmente diferentes, como ya sucedió con La Cenicienta (Cinderella, 2015), El Libro de la Selva (The Jungle Book, 2016) y La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 2017).

Según publicó el sitio THR, la última en sumarse será la película animada estrenada en 2002, que mezclará actores de carne y hueso con una versión en CGI del querido extraterrestre, muy similar a los que la casa del ratón hará con la nueva versión de Aladdin.

Por ahora, no se saben su fecha de estreno, aunque es posible que la película debute directamente en el servicio de streaming, Disney Play.