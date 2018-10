Laurita Fernández renegó del papel que le dan en ShowMatch

"Vamos a escuchar a Laurita que, generosamente, nos brindó una conferencia de prensa", ironizó Ángel De Brito al anunciar en su programa una nota con Laurita Fernández.

La bailarina debutó como jurado de ShowMatch este año y su compañero no dejó pasar la oportunidad de criticarla en televisión cuando escuchó una crítica sobre el Bailando 2018.

"En el programa a veces hay que jugar a que algunas cosas te importan cuando no te importan. La verdad, hay cosas que… de esto que me preguntaste recién, no me importa. Pero a veces entiendo que hay que jugar a que te importa", se sinceró Laurita, que desde que debutó en su rol, se peleó con Cinthia Fernández, Lourdes Sánchez, Mica Viciconte y Flor Marcasoli.

Al regresar al estudio de Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito cuestionó las palabras ed su compañera de jurado. "Laurita, estás arriba de un pony, impresionante. Si no te importa lo que pasa en el Bailando quedate en la radio, andá a hacer Sugar a Mar del Plata y listo. Pero este ninguneo, así…", sugirió.

"Es parecido a lo que hizo Flor Peña con su tuit, que fue enojarse, tirar mierda para todos lados, y después no hacerse cargo. Si a Laurita no le gusta lo que pasa en el Bailando, se puede ir hoy mismo. Nadie la obligó… Este ninguneo permanente al Bailando, como si estuvieran por arriba de algo, vayan y hagan un éxito solas", continuó.

Por último,aseguró que "Laurita es Laurita gracias al Bailando, porque de ahí salió". "Tiene todo el talento para sostenerlo, la gente la ama y la eligió, levantó Sugar, que venía flojo con Siciliani, en eso toda la derecha, pero este ninguneo, no", concluyó Ánge De Brito.