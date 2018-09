Laurita Fernández confirmó su romance con Nicolás Cabré

El romance entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré surgió cuando la bailarina se convirtió en el reemplazo de Griselda Siciliani en Sugar, obra de la que también formaba parte el actor.

Laurita no hizo más que mostrar gestos de incomodidad y asegurar que ella "estaba muy bien" aunque al aire no dio más detalles. Anoche, a la salida de Showmatch se animó a confesar su romance: "Cuando dos personas están bien no hay mucho que hablar", expresó.

Al respecto de Cabré dijo que "es muy talentoso" y se le escapó el plural: "Estamos muy bien". Sin embargo, no quiso indagar en las ex del actor: "No voy a analizar el historial de cada uno, todos tenemos un pasado, durante la temporada de Sugar yo no estaba con nadie, estaba en pareja y después me separé, estuve sola durante mucho tiempo".

Recordemos el historial de novias famosas que tuvo Cabré y que casi siempre se trataba de una compañera de trabajo.

Fuente: Rating Cero