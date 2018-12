Latorre destrozó a Rial y le recordó su pasado machista

En Los Ángeles de la Mañana, al analizar las palabras de Marcelo Tinelli sobre los cambios de su programa a raíz de la lucha por la igualdad de la mujer, Yanina Latorre tuvo duras palabras contra Jorge Rial, al cual le recordó un viejo conflicto con Mariana “La Niña Loly” Antoniale.

Cuando el conductor Ángel De Brito criticaba a quienes defenestran el programa de Tinelli desde el punto de vista del paradigma de género actual, Latorre recordó cómo Rial destrozó en vivo a Loly por aparentemente serle infiel.

“El humor era otro. También los que hacían espectáculos eran mucho más duros que ahora. Maltrataban mujeres, compañeras, hablaban mal. Yo he visto a Rial sentarse y hacer bolsa a su expareja, la Niña Loly, porque parece que le metió los cuernos. La destrozó, la amenazó. Eso fue hace poco”, lanzó la panelista. Y siguió, refiriéndose a la actual defensa de la mujer que hace Rial: “Entonces, me parece que enarbolar una bandera cuando vos tampoco fuiste perfecto no está bueno.”

Luego, recordando los fuertes dichos del periodista contra su expareja, dijo: “A mí me parece mucho más violento, de verdad, sentarse a hacer bolsa a una chica joven, que fue tu pareja, que eligió no estar más o te metió los cuernos como nos pasa a todos, que estar hablando de la pollerita que cortaba Tinelli”, concluyó.

Fuente: Exitoína