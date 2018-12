Las morbosas preguntas de Mirtha sobre la violación

En medio de la conmoción que generó la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, el tema del abuso contra las mujeres dominó la mesa de Mirtha Legrand, en la que estuvieron invitadas Cristina Tejedor (que fue violada hace 40 años y debió abortar de manera clandestina), Mailin Gobbo (abusada por un cura), y Sabrina Cartabia, abogada de la ex actriz de Patito Feo.

Y la conductora impuso su estilo filoso para realizar una serie de preguntas que generaron indignación en las redes sociales. “¿Dónde te violaba?“, le preguntó a Gobbo, y la gente estalló acusando a la diva de revictimizar a Mailin haciéndola contar eso.

Pero el momento de más tensión llegó cuando le lanzó una inesperada pregunta a la abogada de Fardin. “¿Usted qué haría si fuera violada?“. Sorprendida, Cartabia respondió: “Ay Mirtha… me parece que es una pregunta muy fuerte, no puedo responderla. Es una experiencia tan fuerte, que te cruza con tal intensidad, que no se puede hacer una respuesta hipotética”.

“¿Le molestó la pregunta? No fue hecha con malas intenciones, son esas cosas que pregunto yo“, expresó enseguida Mirtha. Además, al final del programa le pidió disculpas. “Disculpame la pregunta que te hice, me salió del alma“, le dijo.

Fuente: Exitoína